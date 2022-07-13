Немецкий производитель электроскутеров построил «электродом на колесах»

Немецкая ElectricBrands, специализирующаяся на производстве электроскутеров, представила электрический «дом на колесах». В настоящее время прототип кемпера под названием Xbus Camper демонстрируется в Геттингене, Германия.

Свой «карманный электродом» на двоих компания анонсировала летом 2020 года. На тот момент он назывался eBussy и разрабатывался с 2018 года. Официальная премьера кемпера состоялась на выставке IAA Mobility 2021.

Xbus — это легкий модульный электромобиль, подпадающий под классификацию «тяжелый квадрицикл». Он доступен в двух вариантах шасси (стандартном и внедорожном), десяти различных взаимозаменяемых модулях и с несколькими вариантами батареи. Он может использоваться как для перевозки грузов, так и пассажиров. Самый дорогой представитель семейной линейки — Xbus Camper с начальным ценником 30 170 евро в стандартной версии и 32 370 евро в «бездорожной».

В стоимость «дом на колесах» входят спальное место для двоих (2100 х 1300 мм), кухня, резервуар для воды и три солнечные панели на крыше. Со стандартной батарей емкостью 10 кВтч кемпер сможет проезжать без под зарядки 200 км, с опциональным блоком на 30 кВтч — 600 км.

Габаритная длина «электродома» всего 3950 мм. Недостаток пространства компенсирует выдвижная задняя часть кузова. Также у кемпера подъемная крыша. Привод в обоих случаях ручной. Складные задние сиденья и раздвижной кузов позволят создавать спальное место, не убирая кухонный гарнитур. Что касается кухни, то она укомплектован одноконфорочной плитой, небольшим холодильником и раковиной с баком для пресной воды. Позже ему обещан обширный набор аксессуаров, что, безусловно, отразится на цене.

В Европе прием предзаказов на Xbus уже стартовал. Доставку клиентам планируют начать в 2023 году. Также в планах выход на рынок США.

Источник: autocentre.ua

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