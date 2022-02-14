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Субсидія допоможе вчасно оплачувати житлово-комунальні послуги, а наявність заборгованості не перешкоджає її отриманню

Субсидія допоможе вчасно оплачувати житлово-комунальні послуги, а наявність заборгованості не перешкоджає її отриманню

Громадянам, які не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, надається допомога через програму житлових субсидій. Оформити її можна не тільки перед початком опалювального періоду, а в будь-який час, коли домогосподарству складно оплачувати комунальні послуги.

Наявність заборгованості з оплати послуг не є перепоною для отримання субсидії.

Громадянам, які мають заборгованість, житлова субсидія призначається після укладення з надавачем послуги договору реструктуризації заборгованості. При цьому умови такого договору передбачають виплату боргу частинами з урахуванням соціального статусу та доходу боржника. Звертаємо увагу, що для недопущення зростання заборгованості доцільно також звернутися за державною підтримкою і оформити житлову субсидію.

Нагадуємо, що з питання призначення житлової субсидії можна звернутися або до виконавчого органу територіальної громади, або до центру надання адміністративних послуг, або поштою чи через Єдиний державний веб-портал електронних послуг до органу соціального захисту населення.

І чим раніше надійде таке звернення, тим швидше буде призначена допомога, і домогосподарство сплачуватиме за послуги зі своїх доходів лише посильну для нього частину платежу, а інше компенсуватиметься з державного бюджету.

Тому закликаємо громадян не зволікати і не відкладати на потім звернення до уповноважених органів з питання отримання житлової субсидії.

На сьогодні середній розмір субсидії становить близько 1700 гривень на місяць, але залежно від складу домогосподарства і умов проживання може становити й кілька тисяч гривень на місяць, що є суттєвою підтримкою конкретної сім’ї.

Источник: msp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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