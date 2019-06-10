Кровоизлияние в мозг. Знаменитый боксер попал в больницу после боя

Бывший чемпион мира по боксу 41-летний Заб Джуда после долгого простоя вернулся в ринг. Но лучше бы он этго не делал.

Джуда, не боксировавший полтора года, провел поединок проитв своего соотечественника Клетуса Селдина.

Рефери остановил бой в 11-м раунде, когда Селдин уже откровенно избивал Джуду. Селдин победил техническим нокаутом.

Джуда покинул ринг, поехал домой, и уже дома почувствовал себя плохо.

Он был госпитализирован. И, как оказалось, у Джуды кровоизлияние в мозг. К счастью - небольшое. В ближайшие дни Заб должен быть выписан из больницы.





Агентство Телевидения Новости