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Обладатель Кубка Стэнли-2019 определился в максимальных семи играх финала
Звершился интригующий финал плей-офф Кубка Стэнли между "Сент-Луисом Блюз" и "Бостоном Брюинз".
"Сент-Луис" выиграл решающий 7-й матч финальной серии - 4:1 и вместе с ним всю серию - 4-3.
Это первый в истории "Сент-Луиса" завоеванный Кубок Стэнли.
При этом следует отметить, что после первой половины регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона "Сент-Луис" был худшей командой турнира, занимая последнее место.
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