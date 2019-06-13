Обладатель Кубка Стэнли-2019 определился в максимальных семи играх финала

Звершился интригующий финал плей-офф Кубка Стэнли между "Сент-Луисом Блюз" и "Бостоном Брюинз".

"Сент-Луис" выиграл решающий 7-й матч финальной серии - 4:1 и вместе с ним всю серию - 4-3.

Это первый в истории "Сент-Луиса" завоеванный Кубок Стэнли.

При этом следует отметить, что после первой половины регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона "Сент-Луис" был худшей командой турнира, занимая последнее место.





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