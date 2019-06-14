Ремонт моста в Андреевке и дороги Дергачи-Казачья Лопань. Дорожники рассказали о ходе работ в области

Несмотря на активные ремонты, множество дорог области до сих пор остаются непроезными, говорят автомобилисты. Некоторые проблемные участки с начала года отремонтировали, однако во многих районах на дороге еще можно потерять колеса, попав в яму или стать участником ДТП из-за отсутствия разметки.

Юрий, водитель:

Великий Бурлук - траси просто немає, сплошні ями. Це просто ужас. Дороги ремонтуються по області. Місту, але не в достатньому об'ємі.

Ирина, водитель:

Я живу в Дергачах. Трасса Дергачи - Золочев просто ужасная. Ремонтируется очень редко и плохо. Я бы сказала, что они сегодня залатали выборочно ямы. Трасса Дергачи - Казачья Лопань. наверное, сейчас сделают. Очень ждем пока её сделают, а до этого ездить было просто невозможно.

На дороге Дергачи - Казачья Лопань работы - в завершающей стадии, подчеркивают дорожники. Из почти 5 запланированных километров восстановлено более половины. Ремонтные работы ведутся на трассе Мерефа - Лозовая - Павлоград, а также в Волчанском районе. Ямочный ремонт продолжается на участке Старый Салтов - Хотомля.

Игорь Турченко, директор ГП «Дороги Харьковщины»:

Iз 5 найбільш зруйнованих ділянок доріг. 4 ділянки повністю відремонтовано, під асфальтоукладчик. Зроблено ямковий ремонт. Залишалася ділянка 984 погоних метра. Ми її відфрезирували, завезли основу, укатали.

Всего в этом году планируется провести текущий ремонт на 80 объектах. Ежедневно на дорогах области работает от 18 до 20 бригад, подчеркивают в облавтодоре. График на данный момент изменили из-за погодных условий.

Сергей Пляка, зам. нач.по развитию дорог САД в Харьковской области:

Виконання іде з випередженням, незважаючи на те, що погодні умови дуже складні. Жара. Але трохи перепрофілювали підприємства. Раніше починаємо роботу. Більше обідньої перерви,і далі працюємо, коли температура падає. Наприклад, як вчора, до 19-20 години.

Одним из самых проблемных участков Харьковщины водители называли Окружную. Дорожники отмечают, восстаналивают её полным ходом, чтобы безопасно передвигаться там смогли не только автомобилисты, но и пешеходы.

Сергей Пляка, зам. нач.по развитию дорог САД в Харьковской области:

В нас зараз проходить тендерна процедура окремо на виконання заходів з забезпечення безпеки дорожнього руху в районі екопарку. Там обсяги не значні, але воно вкрай важливі. Додаткова смуга буде будуваться по низу, а по верху - початкові роботи підготовчі до облаштування надземного переходу, це додаткові об'єкти. Вони зараз у тендерній процедурі.

На следующей неделе, по словам дорожников, также начнется капитальный ремонт крупнейшего в Харьковской области моста в населенном пункте Андреевка Балаклейского района.

Игорь Турченко, директор ГП «Дороги Харьковщины»:

Місток знаходиться в аварйному стані. Всі тендерні процедури ми пройшли. Отримуємо дозвіл, і з 20 липня плануємо розпочати всі ці роботи.

Закончится ремонт путепровода в Андреевке в ноябре.

Агентство Телевидения Новости