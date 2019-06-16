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В Новой Зеландии столкнулись и загорелись самолеты: пилоты погибли
В Новой Зеландии при заходе на посадку произошло столкновение двух легкомоторных самолетов.
Об этом сообщает местное издание New Zealand Herald.
Как сообщается, инцидент произошел в новозеландском городе Мастертон. Два легкомоторных самолетов столкнулись при заходе на посадку в аэродроме Худ.
Отмечается, что после столкновения самолеты загорелись. В результате аварии пилоты обоих самолетов погибли.
На месте происшествия работают спасательные службы. Управление гражданской авиации и полиция начали расследование инцидента.
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