Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:30
Просмотров: 17

В Новой Зеландии столкнулись и загорелись самолеты: пилоты погибли

В Новой Зеландии столкнулись и загорелись самолеты: пилоты погибли

В Новой Зеландии при заходе на посадку произошло столкновение двух легкомоторных самолетов.

Об этом сообщает местное издание New Zealand Herald.

Как сообщается, инцидент произошел в новозеландском городе Мастертон. Два легкомоторных самолетов столкнулись при заходе на посадку в аэродроме Худ.

Отмечается, что после столкновения самолеты загорелись. В результате аварии пилоты обоих самолетов погибли.

На месте происшествия работают спасательные службы. Управление гражданской авиации и полиция начали расследование инцидента.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 