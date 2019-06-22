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Из-за сжигания мусора загорелся двор частного дома в поселке под Харьковом

Из-за сжигания мусора загорелся двор частного дома в поселке под Харьковом

За прошедшие сутки подразделения ГСЧС  20 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, хвойной подстилки, камыша и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, отметив, что едва ли не единственной их причиной является человеческий фактор.

Так, в одном из случаев, который произошел вчера около 16:25 в с. Научный Харьковского района на территории частного домовладения по ул. Репина, 19,  неосторожность с огнем привела к возгоранию сухих веток и мусора на частном дворе. От них огонь быстро перекинулся на кучу дров и нанес ущерб хозяйственной постройке. Прибывшим пожарным удалось спасти сам дом от огня и предотвратить еще более значительные убытки. Пожар спасатели ликвидировали в течение часа.

В ГСЧС напоминают, что сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности - 5 класса, поэтому существует большая угроза возникновения возгораний из-за повышения температурных показателей окружающей среды.

Спасатели призывают население Харьковщины не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

 

Агентство Телевидения Новости

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