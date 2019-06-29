Рухнувшее дерево забрало две жизни: найдут ли виновных? (видео)

Как сообщалось, днем 28 июня на Харьковщине несколькометровый тополь упал на семью, которая отдыхала на пляже в курортном поселке Старый Салтов. 48-летняя женщина погибла на месте, ее 27-летняя невестка умерла через несколько часов в больнице, а 27-летний мужчина, который одновременно потерял жену и мать, с многочисленными травмами сейчас находится в реанимации харьковской больницы.

В субботу берег водоема совершенно пустой, а о смерти на пляже напоминают пятна крови на песке и распиленный тополь.

Людей, которые сидели на скамейке, не спасла даже ива, за которую на несколько секунд зацепился падающий тополь.

Мужчина услышал сильный хруст и инстинктивно бросился наутек, однако успел сделать всего несколько шагов.

"Если бы он побежал сюда, он бы успел. Если бы эта дистанция -здесь бы не было дерева. Просто он побежал в ту сторону, и там уже накрыло", - говорит свидетель Олег Миргород.

Он одним из первых поспешил на помощь и начал вытаскивать травмированных из-под толстого ствола.

"Прибежали ребята. Бензопилой распиливали по куску. И оттягивали вон туда, чтобы просто расчистить место", - говорит мужчина.

Пострадавших вытащили, но для женщин уже было поздно - обе умерли.

За жизнь мужчины врачи до сих пор борются.

"Это и черепно-мозговые травмы. Травмы позвоночника и ног. У парня было сломано бедро, у девушки - голень", - говорит директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

В полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".

"Было установлено, что в результате порыва ветра был повален тополь. Предварительно, в аварийном состоянии", - рассказал заместитель руководителя Волчанского отдела полиции Владимир Леонов.

Почему старый тополь не срублен? В поселковом совете Старого Салтова уверяют, что об аварийном сухостое не знали, а сообщить о таком дереве должны были или отдыхающие, или администрация базы отдыха.

"За каждым деревом не уследишь. Просто сейчас мы обращаем внимание на то, чтобы нам давали письменное обращение, чтобы мы могли их удалить. До нас не было ни одного обращения именно по этой базе", - подчеркнул глава Старосалтовского поселкового совета Эдуард Коновалов.

В администрации базы утверждают, что к аварийному тополю отношения не имеют и не в курсе, относится ли вообще пляж к территории базы отдыха.

Сейчас полиция выясняет, кому именно принадлежит территория и кто должен отвечать за состояние деревьев.

Агентство Телевидения Новости