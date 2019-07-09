Силовики устроили 14 обысков в ГФС Волынской области

В Волынской области ГБР расследует схему махинаций с 190 миллионами гривен, в присвоении которых подозреваются налоговики.

"Упомянутая схема действовала следующим образом: после растаможки транспортных средств юридические лица (импортеры) выписывали документы на их реализацию конечном реальному потребителю (в основном физлицу). Впоследствии осуществлялась повторная продажа автомобиля по поддельным документам. Эти финансовые операции были "транзитными", то есть проводились с целью дальнейшей продажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. Как следствие, предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов", - говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

По предварительным подсчетам, деятельность транзитно-конвертационной группы нанесла ущерб государству на сумму 190 млн гривен.

Также отмечается, что схема действовала при содействии и непосредственном участии должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области.

В настоящее время следователи ГБР проводят 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ГФС, местах проживания его должностных лиц. Также обыски проводятся по адресам деятельности конвертационных групп, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схемы.

Производство зарегистрировано по 4 статьям Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов; использование заведомо поддельного документа; злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия; служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия).

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Генпрокуратура, оперативное сопровождение - Департамент защиты экономики Нацполиции.

Агентство Телевидения Новости