Стали відомі можливі деталі плану Трампа щодо України.

Передбачається, що Трамп зумовить допомогу Україні її згодою на переговори із РФ.

Передбачається також, що українська армія згодом може втратити частину позицій, в силу чого США недоцільно буде «посилати зброю в тупикову ситуацію, в якій Україні зрештою буде важко перемогти».

Але щойно буде укладено мирну угоду, США продовжать озброювати Україну як стримуючий чинник для Росії.

Існує розуміння, що «майбутній дипломатичний прорив, ймовірно, не станеться раніше, ніж Путін залишить свою посаду» - тоді можна буде говорити про повернення Україні решти земель. А реконструкцію України можна буде забезпечити у тому числі за рахунок спеціального податку з продажу російської нафти.

Все це випливає з доповіді під назвою "An America First Approach to U.S. National Security", отриманого в розпорядження Associated Press, та підготовленого до випуску цього тижня близьким до Трампу America First Policy Institute.

Редактор Кейт Келлог, який певний час виконував обов'язки радника Трампа з національної безпеки та написав кілька глав, стверджує, що при підготовці документа часто спілкувався з колишнім президентом та докладно обговорював з ним Україну.

- Я уважно перечитав вказаний документ і в мене є підстави вважати, що у випадку перемоги Трампа на виборах, приблизно так він і планує діяти - настійливо рекомендуватиме обом сторонам заморозку по лінії зіткнення (що, в принципі, влаштує росію). Він не відмовляється від подальшого вступу України у НАТО, але вимагатиме, щоб процес адаптації та подальшого фінансування Києва в Альянсі взяли на себе європейські країни Альянсу.

Все ще може мінятись під впливом ситуації, але допускаю, що нинішній пакет військової допомоги від США може бути останнім. Далі надія на європейських партнерів та самих себе.

Ледь не забув. І Трамп, і Байден вимагатимуть проведення виборів в Україні наступного року - поза тим, буде продовжено військовий стан в Україні або ні. Також американці одночасно з виборами рекомендуватимуть Україні проведення плебісциту стосовно НАТО та умов закінчення війни. Я розумію, що членство в Альянсі у нас записано в Конституції (дяка Парубію та Порошенку), але таке побажання все одно буде.

Приставати на вказані умови чи ні - суверенне право України. Хто виграє вибори у США також невідомо. Так що нам залишається робити своє: ЗСУ - воювати, цивільним - працювати та донатити на армію, владі - не красти і не здавати Україну через сепаратні домовленості з ворогом. Це наш план-мінімум на поточний рік.

https://apnews.com/article/america-first-trump-biden-russia-ukraine-policy-54080728c6e549c8312c4d71150480ba

Джерело: https://t.me/c/1496296645/19105

