Вікторія Спартц перемогла на республіканських праймериз в Індіані

Вона випередила вісім конкурентів-республіканців, щоб забезпечити собі місце у виборчому бюлетені цієї осені в окрузі, який є стабільно республіканським. Ця конгресвумен представляє 5-й округ Конгресу від штату Індіана з 2021 року. У 2023 році говорила, що вже не буде балотуватися, але пізніше змінила свою думку і в лютому офіційно подалася на наступний термін.

Те, що вона не голосувала за пакет допомоги Україні на 61 млр дол. є прямим наслідком зміни її позиції щодо подальшої політичної кар`єри.

Дехто продовжує стверджувати, що її неголосування за допомогу Україні витікає з ідіосинкразії до теперішнього керівництва держави - мовляв, вона переконана, що Єрмак із Зеленським все одно розкрадуть всю американську допомогу.

Не заперечую її "любов" до Зеленського та Єрмака, але згаданий посил про можливе розкрадання грошей, виділених США, абсолютно брехливий - і Спартц це знає.

При американському посольстві у Києві працює апарат спеціального представника Білого дому з контролю за використанням коштів, передбачених у пакеті допомоги. Біля десятка профільних спеціалістів цього апарату з ранку до ночі тільки тим й займаються, що відстежують спрямування кожного долару з цього пакету.

Якщо Зеленський з Єрмаком щось і крадуть, то точно не американські гроші. Чи дехто думає, що Байден підписав відповідний указ, гроші перевели на персональний рахунок Зеленського, а потім він з ними робить що хоче? Ні, кошти спрямовуються на потреби України (а не Зеленського з Єрмаком). І у подальшому під звітність підпадає кожний долар - бо по-іншому в Україні не можна.

Що стосується Спартц, то її основним виборцем є типовий реднек Індіани, який виступає за ізоляціонізм США та проти будь-яких витрат бюджету за межами країни. Саме тому Спартц "кинула" свою історичну батьківщину.

В мене язик не повертається назвати її "запроданкою". По-перше, тому, що вона давно вже громадянка США, а не України. По-друге, вона у своїх передвиборчих інтересах орієнтується на свого виборця, а не на країну, яка, можливо, вже стала для неї чужою.

Але наприкінці хотів би навести один приклад. У палаті представників Конгресу налічуються 18 етнічних євреїв та одна етнічна українка. Так от, жоден з цих євреїв не проголосував проти закону про допомогу Ізраїлю - хоча у восьми з них на округах переважають такі ж консервативні реднекі, що й у Індіані.

Ще раз... Ніяких формальних претензій до Спартц не маю - вона американка, і діяла в своїх політичних інтересах. А невеликий осад, який залишився, скоро безслідно зникне у вирі наступних подій.

https://apnews.com/article/indiana-primary-election-victoria-spartz-mike-braun-df527e7e7a37b158a260813a3c90f7b2

Джерело: https://t.me/c/1496296645/19102

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