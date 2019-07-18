Директор харьковского лесхоза всё же пришел к Зеленскому «на ковер»

Приглашенный Президентом Украины директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса сегодня действительно явился на заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве. И сразу же начал уверять Владимира Зеленского, что он работает в лесхозе всего год и за это время - зарплата на предприятии увеличилась аж в пять раз, и другие показатели существенно улучшились. Но главу государства больше интересовала тема, по которой собственно и был приглашен Сыса - а именно хищения лесов на Харьковщине.

- А ви фігуруєте в схемах? - Я не керую схемами. - Я не кажу що ви керуєте. - Я працюю в Гутянському лісгоспі і вопрос в том, що ми зараз поставили правильну роботу лісгоспу все іде офіційно. - Дивіться, я бачив, яка правильна робота там поставлена. - Ви ж літали над Жовтневим лісгоспом, я до Жовтневого лісгоспу не маю відношення. Це пан Чагаровський, вже сім років там працює, він працював при Януковичу, при Порошенко. - На вас заведена кримінальна справа ви знаєте? - На всіх директорів заведена кримінальна справа, я согласен, та я працюю тільки рік.

Поддержать Сысу вчера после совещания в Харькове собралось с десяток людей с плакатами, по их словам они переживают, что в случае увольнения директора - работа в лесхозе остановится.

Валерий, инженер Гутянского лесхоза

За полтора года у нас поднялась зарплата от 4 тысяч до средней - у нас 21. Лесхоз развивается, ставится новое оборудование, сушки, пилорамы, пошла вся переработка - не просто пилится и продается.

Немалое внимание Сысе уделили и на экстренном совещании, во время докладов представителей правоохранительных органов его фамилия и в частности Гутянский лесхоз фигурировали неоднократно. По словам начальника Нацполиции Харькова Валерия Сокуренко, пока открыто несколько уголовных производств, в частности по Октябрьскому лесхозу - где начислено убытков на более чем 12 млн и других.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

За фактом Гутянський лісгосп на площі 81 і три десяті гектара обсягом ну майже 15 млн збитки, Куп'янський лісгосп майже 5 гектарів - збитки майже 3 мільйони - це ті провадження які зареєстровані.

Юрий Данильченко, прокурор Харьковской области

- Чи є у вас кримінальні справи у яких фігурує пан Сиса чи пан Санін. - Що стосується пана Сиси дійсно у нас була така кримінальна справа, вона розслідувалася у квітні поточного року Генеральною прокуратурою і об'єднали там велика справа, яка розслідується Генеральною прокуратурою і я вважаю зараз ДБР. По всім лісовим господарствам державним.

Виктор Сыса в этом деле, по словам Юрия Данильченко, был допрошен в качестве свидетеля впрочем, к нему готовилось подозрение. В конце совещания Владимир Зеленский пригрозил правоохранителям увольнением, если те не найдут виновных в хищении Харьковских лесов.

Владимир Зеленский, Президент Украины

Ви знаєте, що є люди в державі, які пов’язані із кришеванням цього так званого бізнесу. Я вас дуже прошу – зверніть на це увагу. Тому що, якщо ми будемо звертати, ми будемо отримувати якусь додаткову інформацію, ми зрозуміємо, що ви це не робите, ну нам потрібно буде шукати інших людей.

Агентство Телевидения Новости