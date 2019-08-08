Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:20
Просмотров: 15

На Салтовском шоссе столкнулись трамваи − есть пострадавшие

На Салтовском шоссе столкнулись трамваи − есть пострадавшие

Сегодня около 13:30 на Салтовском Шоссе трамвай 16 маршрута, двигавшийся в направлении проспекта Тракторостроителей, врезался в трамвай, ехавший впереди.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, у двигавшегося сзади трамвая отказали тормоза, в результате чего и произошло столкновение. 

С места аварии в больницу были доставлены четыре человека. По данным медиков, тяжелых травм у пострадавших нет.

Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 