На Салтовском шоссе столкнулись трамваи − есть пострадавшие

Сегодня около 13:30 на Салтовском Шоссе трамвай 16 маршрута, двигавшийся в направлении проспекта Тракторостроителей, врезался в трамвай, ехавший впереди.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, у двигавшегося сзади трамвая отказали тормоза, в результате чего и произошло столкновение.

С места аварии в больницу были доставлены четыре человека. По данным медиков, тяжелых травм у пострадавших нет.

Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости