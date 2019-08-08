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На Салтовском шоссе столкнулись трамваи − есть пострадавшие

На Салтовском шоссе столкнулись трамваи − есть пострадавшие

Сегодня около 13:30 на Салтовском Шоссе трамвай 16 маршрута, двигавшийся в направлении проспекта Тракторостроителей, врезался в трамвай, ехавший впереди.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, у двигавшегося сзади трамвая отказали тормоза, в результате чего и произошло столкновение. 

С места аварии в больницу были доставлены четыре человека. По данным медиков, тяжелых травм у пострадавших нет.

Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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