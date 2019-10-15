Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:30
Просмотров: 37

Жителя Полтавщины отправили в тюрьму за шпионаж для российской ФСБ

Жителя Полтавщины отправили в тюрьму за шпионаж для российской ФСБ

В Полтавской области районный суд Кременчуга приговорил 57-летнего местного жителя, который на протяжении 5 лет собирал и передавал Федеральной службе безопасности Российской Федерации информацию, к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Правоохранители установили, что в июле 2014 года во время отдыха во временно оккупированном Крыму житель Полтавщины установил контакт и начал конфиденциальное общение с работниками ФСБ Российской Федерации.

Как отмечается, задачи иностранной спецслужбы злоумышленник выполнял, имея преступный умысел, направленный на нанесение ущерба суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины.

Так, в течение 2014-2019 годов кременчужанин передавал ФСБ РФ информацию о развитии общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Полтавской области и в Украине в целом. В частности, злоумышленник "сливал" информацию о лицах, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах, что является служебной информацией ВСУ.

О подозрении в госизмене злоумышленнику было объявлено 18 июля 2019г.

Преступная деятельность злоумышленника была задокументирована военной прокуратурой Полтавского гарнизона совместно со следователями следственного отдела и оперативниками отдела контрразведки УСБУ в Полтавской области.

Как сообщается, свою вину в помощи спецслужбе государства-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины обвиняемый признал полностью.

Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)".

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 