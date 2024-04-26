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путин жаждет крови Шойгу

путин жаждет крови Шойгу

Министерство обороны является одной из самых непрозрачных структур российского правительства. Одновременно чиновники данного ведомства ежегодно осваивают самый жирный кусок бюджетных средств. Речь идет о сумме в почти 5 трлн. рублей, соответсвенно от контроля над данными потоками, учитывая зацикленность путина на войнах, зависит выживание всей кремлевской братии. В разрезе данного обстоятельства особое значение имеет раскрутка антикоррупционного маховика в связи с делом заместителя министра обороны рф Тимура Иванова, выступающего правой рукой одного из первых лиц и аксакала российской политики – непотопляемого Сергея Шойгу.

Первое, что обращает на себя внимание так это факт запуска крупнейшего коррупционного расследования в истории путинизма буквально сразу после «переизбрания» путина на пост президента рф. Вроде как результат в 87% должен был успокоить кремлевца номер один и содействовать переутверждению состава правительства Мишустина, в т.ч. руководства силового блока, но произошли некие скрытые сдвиги, склоняющие путина к переформатированию властной вертикали. Ясное дело, что спустить псов СК на члена касты неприкасаемых Иванова, который в клювике носил взятки наверх, мог только сам вождь. Потому здесь попахивает крайней формой обострения внутриклановой войны в россии, указывающей на снижение роли путинского арбитража.

Пока Шойгу и путин играют в молчанку вокруг ситуации с арестом распорядителя финансовых потоков всех строек МО рф кремлевские башни разыгрывают комбинации для продвижения своего человека на место Шойгу. Ключевой посыл текущего момента состоит в том, как будет происходить дальнейшее падение команды Шойгу и какие шаги для удержания власти будут предпринимать покровители тувинца, вроде олигарха Тимченко. К слову, последний из-за санкций Запада на российскую нефть приносит все меньше дани путину, а потому давно в черном списке.

Понятно, что совсем не ситуация на фронте, где мясными штурмами и террористическими методами подручные Шойгу агрессивно навалились на украинцев. путину плевать сколько его холопов подохнет, и его раздражает совсем иное. Дело Иванова запущено дабы сбить Шойгу, который после ликвидации ГРУ его главного врага Пригожина увеличил свой вес и мог участвовать в подготовке военного переворота для свержения путина. В ФСБ хорошо знают механику и ранние признаки назревание заговоров, а потому посоветовали путину идти ва-банк, ликвидируя финансовую базу заговорщиков.

Зам МО рф Иванов лишь пешка, разменная монета в крупной партии, которая должна обнулить Шойгу. Открылся целый букет моментов гнилой натуры тувинского военачальника. Во-первых, он за личную преданность продвигал Иванова по службе и дал звание генерала армии обычному коммерсанту, породив демотивацию в среде кадровых военных. Во-вторых, Иванов был символом налаживания связей с Западом, вместе со своей супругой любил гламурно потусить на Лазурном берегу Франции и вообще входил в «партию мира». В-третьих, подготовка устранения Шойгу – огромный удар по позициям китайцев в рф, похоже путин осознал риски роста китайской угрозы и решил минимизировать масштаб влияния Пекина.

Среди российского генералитета сейчас паника. Страх парализует их желание воевать, особенно после американских решений увеличить военную помощь Украине. Деятельность Бастрыкина с целью выявить весь порочный коррупционный круг в Минобороны стала домокловым мечом, ибо никто не знает кто завтра откажется на скамье подсудимых, т.к. святых среди носителей генеральских погон нет.

Не добавляют оптимизма слухи о возможном назначении на пост министра обороны главы Чечни Кадырова, который уже отправил свой десант в военное ведомство готовить почву для вероятного захода пехотинца в правительство. Грядут большие и болезненные сдвиги, которые однако не испилят смертельно больную систему путинизма.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/891

Новости портала «Весь Харьков»

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