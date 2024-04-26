путин жаждет крови Шойгу

Министерство обороны является одной из самых непрозрачных структур российского правительства. Одновременно чиновники данного ведомства ежегодно осваивают самый жирный кусок бюджетных средств. Речь идет о сумме в почти 5 трлн. рублей, соответсвенно от контроля над данными потоками, учитывая зацикленность путина на войнах, зависит выживание всей кремлевской братии. В разрезе данного обстоятельства особое значение имеет раскрутка антикоррупционного маховика в связи с делом заместителя министра обороны рф Тимура Иванова, выступающего правой рукой одного из первых лиц и аксакала российской политики – непотопляемого Сергея Шойгу.

Первое, что обращает на себя внимание так это факт запуска крупнейшего коррупционного расследования в истории путинизма буквально сразу после «переизбрания» путина на пост президента рф. Вроде как результат в 87% должен был успокоить кремлевца номер один и содействовать переутверждению состава правительства Мишустина, в т.ч. руководства силового блока, но произошли некие скрытые сдвиги, склоняющие путина к переформатированию властной вертикали. Ясное дело, что спустить псов СК на члена касты неприкасаемых Иванова, который в клювике носил взятки наверх, мог только сам вождь. Потому здесь попахивает крайней формой обострения внутриклановой войны в россии, указывающей на снижение роли путинского арбитража.

Пока Шойгу и путин играют в молчанку вокруг ситуации с арестом распорядителя финансовых потоков всех строек МО рф кремлевские башни разыгрывают комбинации для продвижения своего человека на место Шойгу. Ключевой посыл текущего момента состоит в том, как будет происходить дальнейшее падение команды Шойгу и какие шаги для удержания власти будут предпринимать покровители тувинца, вроде олигарха Тимченко. К слову, последний из-за санкций Запада на российскую нефть приносит все меньше дани путину, а потому давно в черном списке.

Понятно, что совсем не ситуация на фронте, где мясными штурмами и террористическими методами подручные Шойгу агрессивно навалились на украинцев. путину плевать сколько его холопов подохнет, и его раздражает совсем иное. Дело Иванова запущено дабы сбить Шойгу, который после ликвидации ГРУ его главного врага Пригожина увеличил свой вес и мог участвовать в подготовке военного переворота для свержения путина. В ФСБ хорошо знают механику и ранние признаки назревание заговоров, а потому посоветовали путину идти ва-банк, ликвидируя финансовую базу заговорщиков.

Зам МО рф Иванов лишь пешка, разменная монета в крупной партии, которая должна обнулить Шойгу. Открылся целый букет моментов гнилой натуры тувинского военачальника. Во-первых, он за личную преданность продвигал Иванова по службе и дал звание генерала армии обычному коммерсанту, породив демотивацию в среде кадровых военных. Во-вторых, Иванов был символом налаживания связей с Западом, вместе со своей супругой любил гламурно потусить на Лазурном берегу Франции и вообще входил в «партию мира». В-третьих, подготовка устранения Шойгу – огромный удар по позициям китайцев в рф, похоже путин осознал риски роста китайской угрозы и решил минимизировать масштаб влияния Пекина.

Среди российского генералитета сейчас паника. Страх парализует их желание воевать, особенно после американских решений увеличить военную помощь Украине. Деятельность Бастрыкина с целью выявить весь порочный коррупционный круг в Минобороны стала домокловым мечом, ибо никто не знает кто завтра откажется на скамье подсудимых, т.к. святых среди носителей генеральских погон нет.

Не добавляют оптимизма слухи о возможном назначении на пост министра обороны главы Чечни Кадырова, который уже отправил свой десант в военное ведомство готовить почву для вероятного захода пехотинца в правительство. Грядут большие и болезненные сдвиги, которые однако не испилят смертельно больную систему путинизма.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/891

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