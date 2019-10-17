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Сегодня 16:06
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На территории арт-завода "Механика" произошел пожар (видео)

На территории арт-завода Механика произошел пожар (видео)

Сегодня днем на территрии Арт-завода "Механика" произошел пожар.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По данным пользователей сетей, пожар произошел на площадке для скейтеров.

Также в соцсетях было опубликовано соответствующее видео с места ЧП.

На данный момент на месте работают спасатели ГСЧС.

Как сообщил АТН помощник начальника ГУ ГСЧС украины в Харьковской области Игорь Лупандин, спасателям сообщение о пожаре поступило в 14:36.

На место прибыли 4 отделе ния спасателей.

Было установлено, что в ангаре для картингов горят дорожки для картинга и скейтеров, размещенные полукругом.

Площадь пожара составляла около 40 кв.м.

В 15:08 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 15:50 - ликвидировали.

Пострадавших в результате пожара нет.

Причину возгорания выясняют.

Агентство Телевидения Новости

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