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Власти Испании отказались от переговоров с Каталонией, в Барселоне продолжаются протесты

Власти Испании отказались от переговоров с Каталонией, в Барселоне продолжаются протесты

Правительство Испании отклонило предложение о переговорах, выдвинутое сепаратистами Каталонии, которые с середины октября продолжают акции протеста. Об этом сообщает DW.

По словам и.о. главы испанского правительства Педро Санчеса, сперва глава Каталонии Ким Торра должен осудить беспорядки, приведшие к десяткам раненых.

При этом Торра подчеркнул, что протесты не отражают мирный характер сепаратистского движения.

Мэр Барселоны Ада Колау призвала жителей к спокойствию.

"Подобное не может продолжаться. Барселона этого не заслуживает", - подчеркнула она.

Напомним, протесты в Каталонии начались после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам  в связи с референдумом 2017 года о независимости, который власти страны признали незаконным.

В понедельник несколько тысяч демонстрантов блокировали второй по важности международный транспортный аэропорт Испании Эль-Прат. 

На следующий день протесты продолжились и переросли в столкновения с правоохранителями.

 

Агентство Телевидения Новости

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