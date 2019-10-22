Вор энергооборудования АК "Харьковоблэнерго" получил наказание

Работниками мобильной группы быстрого реагирования совместно со службой экономической безопасности и оперативно-выездной бригадой АК “Харьковоблэнерго” было задержано и передано в Индустриальный ОП ЧП в Харьковской области

харьковчанина, которій совершил ряд краж оборудования с трансформаторных подстанций, принадлежащих обществу.

После проведения соответствующих следственных действий мужчине было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 185 УК Украины “Кража”. В дальнейшем, при расследовании уголовного производства в отношении этого гражданина, согласно приговору Октябрьского районного суда города Харькова он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 УК Украины. Назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы и на основании 75 УК Украины.

Мужчина освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Также, согласно приговору суда вещественные доказательства по уголовном производству возвращены законному владельцу Холодногорским районным отделением.

При этом злоумышленники в погоне за копеечными прибылями игнорируют тот факт, что рискуют не только свободой, но и ставят под угрозу здоровье и даже собственную жизнь. К сожалению, так произошло в этом случае. Мужчина при совершении преступления опасного для жизни во время кражи энергооборудования получил значительные ожоги всего тела от поражения электрическим током.

АК “Харьковоблэнерго” подчеркивает и обращает Ваше внимание на последствия кражи энергооборудования и меры противодействия.

Кражи энергетического оборудования имеют сразу несколько негативных последствий, а именно: приводят к значительным материальным убыткам, снижают надежность электроснабжения, а в некоторых случаях становятся причиной

обесточивания потребителей.

Обеспечить охрану десятков тысяч километров воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций — крайне сложная задача. Поэтому специалисты АК “Харьковоблэнерго” разработали и внедрили ряд мер для эффективного противодействия кражам энергетического оборудования. На предприятии действуют мобильные группы быстрого реагирования. После получение от населения или диспетчеров районов электрических сетей информации сотрудники мобильных групп, службы экономической безопасности вместе с оперативно-выездной бригадой выезжают на место происшествия. Такие “летучие” отряды дежурят круглосуточно во всех районах города Харькова и Харьковской области.

Номера телефонов групп быстрого реагирования размещении на всех объектах общества. Кроме того, трансформаторные подстанции “Харьковоблэнерго” оснащаются охранной сигнализацией. В случае попытки проникновения посторонних лиц сигнал тревоги сразу же поступает на централизованный пункт наблюдения.

Предупреждение краж именно с этих объектов - одна из приоритетных задач. Многолетний опыт показывает, что эффективно противодействовать преступным посягательством возможно лишь благодаря совместным усилиям энергетиков и населения.

Специалисты “Харьковоблэнерго” обращаются к горожанам и жителям Харьковской области с убедительной просьбой не быть равнодушными и проявлять бдительность. В случае появления подозрительных лиц возле энергетических объектов и линий электропередачи, следует позвонить в колл-центр общества по номерам: 15-04 (только Харьков), 067-23-40-413, 063-05-40-413, 050-05-40-413.

Режим работы колл-центра — круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется.

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