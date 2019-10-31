Кабмин сократит почти 19 тысяч госслужащих

Кабинет министров Украины принял решение о сокращении штата районных государственных администраций на 18,5 тысячи позиций.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы должны существенно повысить эффективность работы государственных органов. Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18 449 позиций", - написал он.

Дубилет отметил, что в течение последнего месяца была проведена большая работа по анализу всех функций РГА.

"Всего в РГА мы насчитали их 111 по 11 направлениям. Каждое из этих направлений мы разложили на атомы. К обсуждению мы привлекли все профильные министерства, а также сотрудников ОГА и РГА", - отметил он.

Министр Кабмина также добавил, что сокращение штата связано с тем, что часть функций РГА дублируются с функциями объединенных территориальных громад (ОТГ).

"Вы знаете, что сейчас проходит процесс децентрализации (который затянулся). В тех регионах, где ОТГ сформировались хотя бы частично, происходит дублирование", - добавил он.

Кроме того, часть функций оказались устаревшими и неэффективными, из-за чего планируется их ликвидировать.

Дубилет также сообщил, что часть функций РГА можно перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или даже Киев), а часть функций будет объединена. Министр отметил, что для минимизации негативных последствий для тех, кто попадает под сокращение, будет принят ряд мер.

"В частности, такие сотрудники получат уведомления за 2 месяца, а также им будут выплачены все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска", - отметил он.

Также вместе со Службой занятости правительство работает над тем, чтобы найти каждому госслужащему новую работу до момента увольнения.

"Каждого будет сопровождать карьерный советник, который составит индивидуальный план трудоустройства. Поиск работы, проведение профессионального обучения, а также подготовка лица к началу собственного бизнеса будут проводиться с привлечением широкого круга организаций - бизнеса, ОТГ, профильных ассоциаций. Для этого все сотрудники будут приглашены пройти профилирование", - добавил министр.

Кроме того, вместе с Министерством цифровой трансформации и Министерством экономики правительство уже в январе 2020 года намерено запустить курс по ІТ-грамотности, что позволит госслужащим бесплатно обучаться цифровым навыкам и стать более конкурентоспособными на рынке труда.

"Повторюсь, это болезненное, но необходимое решение. Я считаю, что правительство должно было проводить эти сокращения более плавно последние 2 года (с ходом децентрализации). Однако, к сожалению, это не делалось", - завершил Дубилет.

Как известно, в Конституции Украины предлагается закрепить новое административно-территориальное устройство, ликвидировать районы и местные администрации, создать префектуры, которые будут возглавлять префекты.

Ранее Кабинет министров Украины планировал принять решение о сокращении численности сотрудников районных государственных администраций на 50% с января 2020 года.

Агентство Телевидения Новости