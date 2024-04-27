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Літаки F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом із навченими пілотами і персоналом, - Ллойд Остін під час засідання групи "Рамштайн"
Як повідомили перед зустріччю у МОУ, на сьогоднішньому "Рамштайні" обговорять налагодження постачання військової допомоги та розробку алгоритмів логістики.
"Йтиметься передусім про постачання зброї, про постачання снарядів різних калібрів, передусім 155-мм. Також йдеться про те, що будуть боєприпаси ATACMS в Україні постачатися", - повідомив речник МО Дмитро Лазуткін
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/52672