Літаки F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом із навченими пілотами і персоналом, - Ллойд Остін під час засідання групи "Рамштайн"

Як повідомили перед зустріччю у МОУ, на сьогоднішньому "Рамштайні" обговорять налагодження постачання військової допомоги та розробку алгоритмів логістики.

"Йтиметься передусім про постачання зброї, про постачання снарядів різних калібрів, передусім 155-мм. Також йдеться про те, що будуть боєприпаси ATACMS в Україні постачатися", - повідомив речник МО Дмитро Лазуткін

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/52672

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