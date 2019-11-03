Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:49
Просмотров: 47

В Краснограде под колеса авто попал мужчина

В Краснограде под колеса авто попал мужчина

Накануне в 18:00 в Краснограде на пересечении улиц Московской и Харьковской автомобиль ВАЗ (водителю 35 лет) сбил пешехода: пострадавший госпитализирован.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. 29-летний пострадавший с переломом ноги был доставлен в районную больницу.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 