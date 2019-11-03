В Краснограде под колеса авто попал мужчина

Накануне в 18:00 в Краснограде на пересечении улиц Московской и Харьковской автомобиль ВАЗ (водителю 35 лет) сбил пешехода: пострадавший госпитализирован.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. 29-летний пострадавший с переломом ноги был доставлен в районную больницу.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости