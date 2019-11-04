ОБСЕ подтвердила полное разведение сил в Золотом

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила завершение отвода сил и средств в районе Золотого Луганской области. Об этом говорится в отчете на сайте миссии.

"Я приветствую завершение вывода сил и техники из Золотого и начало деятельности по разминированию территории. Воодушевленный прогрессом в Станице-Луганской и Золотом, я настоятельно призываю стороны сделать все необходимое для скорейшего разведения сил в районе Петровского", - заявил спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик.

Он также отметил, что выполнение обязательств относительно разъединения сил и техники будет способствовать укреплению доверия между сторонами и мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Напомним, во вторник отвод в Золотом начался, несмотря на заявления об обстрелах.

В частности, в штабе ООС сообщили об обстреле Золотого-4, который произошел в понедельник, 28 октября, и опубликовали фото с места обстрела.

В то же время в новом отчете говорилось об обстрелах со стороны пророссийских формирований 28 октября - то есть за день до начала разведения.

Однако, как пояснили в пресс-центре ООС, участок разведения в Золотом-4 находится чуть юго-западнее места обстрелов - в пригороде под названием Екатериновка.

По данным СММ ОБСЕ, именно там обстрелов не было уже больше недели, что и сделало возможным разведение. По данным пресс-центра ООС, указанные обстрелы произошли "за границей участка разведения". На основании этого был сделан вывод, что зафиксированный обстрел не является причиной для прекращения разведения сил под Золотым

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