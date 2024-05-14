Уряд пропонує нові акцизи на пальне

Проєкт закону зареєстровано у Верховній Раді, — представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Згідно із проєктом закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку", пропонується встановити такі ставки:

● на бензини — 359 євро за 1000 л;

● на газойлі (дизельне пальне) — 330 євро за 1000 л;

● на скраплений газ — 277 євро за 1000 літрів.

Законопроєкт також передбачає щорічне збільшення ставок з 1 липня 2024 по 31 грудня 2027 року.

Джерело: https://t.me/znua_live/148116

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