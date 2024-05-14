Інтернету в Східній Африці майже немає через розрив підводного кабелю

Кілька країн Східної Африки, включаючи Кенію, відчувають дуже повільне підключення до Інтернету після того, як принаймні один підводний кабель, що обслуговує регіон, був перерваний.

«Інформація, яку ми маємо, підтверджує, що один із підводних кабелів, здається, перерізаний за 45 кілометрів на північ від Дурбану», — сказав Бен Робертс, керівник групи з технологій та інновацій у Liquid Intelligent Technologies. «Це спричиняє млявість Інтернету».

Східноафриканський регіон постраждав через те, що деякі з його великих контент-провайдерів обслуговуються центрами обробки даних у Південній Африці, найближчому вузлі до Кенії, сказав Робертс. За його словами, інтернет-трафік було перенаправлено, поки інженери розв'язують проблему.

«Мережеві дані показують перебої в підключенні до Інтернету в багатьох країнах Східної Африки та навколо них», — заявила аналітична компанія NetBlocks у дописі на X.

Пошкодження чотирьох підводних кабелів біля західного узбережжя Африки призвело до перебоїв у роботі Інтернету на всьому континенті в березні. Згідно з даними таких фірм, як NetBlocks, Kentik, West Africa Cable System, MainOne, South Atlantic 3 і морські кабелі ACE — артерії для телекомунікаційних даних — усі вони постраждали, що спричинило збої та проблеми з підключенням для операторів мобільного зв’язку та інтернет-провайдерів. і Cloudflare.

Джерело: http://internetua.com

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