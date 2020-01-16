В Украине вернули призыв на службу в армию с 18 лет

В Украине вернули призыв на военную службу в армию с 18 лет.

Соответствующий Указ президента Владимира Зеленского опубликован на официальном сайте главы государства сегодня, 16 января.

«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку», - говорится в документе.

Напомним, ранее призыв на службу проводился с 20 лет.

Также определены сроки призывов в 2020 году: весенний – в апреле июне, осенний – в октябре - декабре.

Агентство Телевидения Новости