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НБУ опубликовал программу действий на 2020 год

НБУ опубликовал программу действий на 2020 год

Национальный банк Украины обнародовал Программу действий на 2020 год, которая станет годовой дорожной картой для реализации среднесрочной стратегии центрального банка.

Как отмечается в сообщении НБУ, новая Программа действий на 2020 год определяет приоритетные шаги для дальнейшего прогресса в достижении каждой из семи стратегических целей НБУ:

1) обеспечение низкой инфляции;

2) стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы;

3) возобновление кредитования;

4) эффективного регулирования финансового сектора;

5) свободного движения капитала;

6) финансовой инклюзии;

7) развитие современного, открытого, независимого и эффективного центрального банка.

Ключевыми приоритетами НБУ в 2020 году станут:

Улучшение взаимодействия с правительством в рамках выполнения Меморандума между Кабинетом министров Украины и НБУ о взаимодействии в целях достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.

Содействие эффективному функционированию госбанков.

Введение законодательных изменений для упрощения кредитования. В частности, по развитию вторичного рынка неработающих кредитов (NPL).

Обеспечение приема банками земли в качестве залога без ограничений в соответствии с законодательством об обороте сельхозземель.

Внедрение закона о "сплит", разработка модели регулирования рынка небанковских финучреждений по сегментам, подготовка проектов новых законов, начало внедрения эффективной системы регулирования и надзора за небанковским финансовым сектором.

Внедрение принципов Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (план действий BEPS), содействие принятию соответствующих законопроектов.

Открытие международном депозитария Euroclear счета в депозитарии НБУ, что облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам в гривне.

Реализация программы мероприятий по повышению финансовой грамотности.

Совершенствование регулирования и введения требования к банкам и другим финучреждениям по раскрытию информации о финансовых услугах и защиты прав потребителей.

Продолжение внутреннего развития НБУ, в частности повышение прозрачности для всех внешних стейкхолдеров, совершенствование технологии, информационной инфраструктуры и обеспечения высокого уровня диджитализации процессов.

 

Агентство Телевидения Новости

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