Верховна Рада в першому читанні проголосувала за посилення контролю за гральним бізнесом
Парламент схвалив у першому читанні 9256д про ліквідацію КРАІЛ (Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей) та посилення контролю за гральним бізнесом/ обмеження реклами
Тут всі норми, які ми рекомендували від нашої ТСК. Обʼєднання законопроекту №9256-1 + №10101 + багато важливих норм
Окрім ліквідації КРАІЛ в законі є важливі речі
✅За основу - 272
● обмеження реклами азартних ігор (у тому числінедопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;
● визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;
● вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);
● встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.
▶ ️Ще раз я напишу дуже важливу штуку. Все це запрацює лише тільки якщо одночасно з ефективною боротьбою з тінню.
Інакше обмеження можуть штовхнути частини людей в тінь, що не є метою закону.
Тому будемо давати норми, щоб ще обмежити фінансові шлюзи.
Джерело: https://t.me/yzheleznyak/8265