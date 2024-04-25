Верховна Рада в першому читанні проголосувала за посилення контролю за гральним бізнесом

Парламент схвалив у першому читанні 9256д про ліквідацію КРАІЛ (Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей) та посилення контролю за гральним бізнесом/ обмеження реклами

Тут всі норми, які ми рекомендували від нашої ТСК. Обʼєднання законопроекту №9256-1 + №10101 + багато важливих норм

Окрім ліквідації КРАІЛ в законі є важливі речі

✅За основу - 272

● обмеження реклами азартних ігор (у тому числінедопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;

● визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

● вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);

● встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

▶ ️Ще раз я напишу дуже важливу штуку. Все це запрацює лише тільки якщо одночасно з ефективною боротьбою з тінню.

Інакше обмеження можуть штовхнути частини людей в тінь, що не є метою закону.

Тому будемо давати норми, щоб ще обмежити фінансові шлюзи.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/8265

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