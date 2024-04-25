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Туреччина наростила закупівлі російської нафти до історичного рекорду

Туреччина наростила закупівлі російської нафти до історичного рекорду

Туреччина, яка впевнено посідає друге місце у світі після Індії за імпортом російської нафти Urals, продовжила збільшувати закупівлі сорту в березні, довівши обсяг до історичного максимуму - понад 12 мільйонів барелів.

Про це свідчать дані LSEG і джерел Reuters, пише The Moscow Times.

Зазначається, що Туреччина стала одним із найбільших покупців Urals після того, як ЄС запровадив ембарго на нафту і нафтопродукти з рф у 2022 році. Анкара не приєдналася до західних санкцій і продовжує нарощувати торгівлю з Москвою.

Зростання імпорту російської нафти Туреччиною отримало додатковий поштовх після початку поставок "Лукойлом" сорту Urals на турецький НПЗ STAR за новою довгостроковою угодою азербайджанської SOCAR, яка володіє заводом.

За даними LSEG, у березні поставки Urals до Туреччини становили близько 12,5 мільйона барелів (близько 1,7 мільйона тонн) проти 9 мільйона барелів у лютому (1,2 мільйона тонн). При цьому відвантаження в напрямку НПЗ STAR у березні досягли майже 6 мільйонів барелів порівняно з 3 мільйонами барелів у лютому.

Найбільшими покупцями морських партій Urals у березні залишалися переробники в Індії, свідчать дані LSEG, а Китай виявився третім найбільшим покупцем морських партій сорту.

Джерело: epravda.com.ua

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