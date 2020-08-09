На Безлюдовке утонул 10-летний ребенок

9 августа около 16:00 в поселке Безлюдовка 10-летний ребенок утонул в водоеме во время отдыха.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.

Предварительно установлено, что ребенок во время купания захлебнулся водой.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Агентство Телевидения Новости