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На Безлюдовке утонул 10-летний ребенок

На Безлюдовке утонул 10-летний ребенок

9 августа около 16:00 в поселке Безлюдовка 10-летний ребенок утонул в водоеме во время отдыха.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. 

Предварительно установлено, что ребенок во время купания захлебнулся водой. 

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. 

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Агентство Телевидения Новости

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