На "Малой земле" снова звучат взрывы

Для тех, кто не читал "воспоминаний" Брежнева, поясняю - "Малой землей" называлась "промежность" между Новороссийском и Туапсе, где происходили локальные бои с фашистами в годы Второй мировой войны. В боях принимал участие политработник полковник Брежнев, из-за чего происходящие там события были "раздуты" до неприличия...

В российском Новороссийске в ночь на 17 мая прогремели мощные взрывы. Под ударом "неизвестных" дронов оказались порт и нефтебаза. Местные жители утверждают, что в городе прогремело не менее 8 взрывов. Один из взрывов раздался в порту, где возник сильный пожар. Атаке подвергились Новороссийский мазутный терминал и терминал Транснефти.

К 5 часам утра в Новороссийске прозвучало 28 взрывов, в городе слышны сирены пожарных машин и скорой помощи.

В 6 утра местные жители насчитали в Новороссийске 33 беспилотника и более 35 взрывов.

Взрывы продолжаются, губернатор официально заявил о "безуспешной попытке атаки" и о сбитии 10 БПЛА.

"Военкоры" подтвердили "прилеты".

Жители ночью сообщали, что порт был обесточен. Движение по улице Магистральной полностью перекрыто.

Администрация Новороссийска запретила жителям выходить из дома после ночной атаки на город.

Заместитель главы города Александр Яменсков сообщил людям, что они должны сидеть дома. Кроме того, родителям местных школьников начинают поступать сообщения, что детям не нужно сегодня идти в учебные заведения.

Порт и часть города обесточены.

Пока воздержусь от комментариев - нужно дождаться официальных сообщкний...

P.S. Есть подтверждение! И не только про Новороссийск...

После атаки дронов в Туапсе загорелся НПЗ. В Севастополе повреждена подстанция и прекращена подача электроэнергии. Сообщается о взрывах в Белгородской и Курской областях.

Особенно смешно выглядят вопли гауляйтера Севастополя Разважаева о 51 "сбитом" его воображением беспилотнике. Спрашивается, куда в таком случае исчез свет?

В качестве иллюстрации использована картина художника Налбандяна "Л.И. Брежнев на Малой земле". россияне так долго вопили "Можем повторить", что их мечты сбылись. Правда, советской армии и полковника Брежнева на этот раз у жителей Новороссийска нет.

Джерело: uc.od.ua

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