Протягом доби окупанти двічі били по Харкову: шестеро постраждалих
18 травня армія рф двічі обстрілювала Харків: зафіксовані влучання в Шевченківському районі та на околицях міста.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 14:59 в Шевченківському районі Харкова внаслідок удару КАБ пошкоджено 23 приватних будинки, три автомобілі, три гаражі та лінію електромереж. Постраждали шестеро людей, зокрема дві дитини 13 та 16 років.
15:12 Влучання по відкритій території на околицях Харкова. Постраждалих немає.
18 травня 23:58 с. Руські Тишки Харківський район. Обстріл КАБ по відкритій території. Без постраждалих.
18:30 с. Приколотне Куп’янський район. Внаслідок обстрілу БПЛА горів будинок.
13:00 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та отримав поранення 55-річний чоловік.
14:00 с. Липці Харківського району. Через обстріли пошкоджено приватний будинок.
13:55 с. Курилівка Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок, газопровід та лінії електропередач.
13:00 с. Українське Чугуївського району. Внаслідок обстрілу отримав поранення чоловік 60 років.
11:00 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу загинула 60-річна жінка та отримали поранення дві жінки та один чоловік.
Всього евакуювали 10314 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.