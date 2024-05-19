Переговори США з Іраном - без коментарів

Два високопосадовці адміністрації Байдена провели цього тижня в Омані непрямі переговори з іранськими офіційними особами про те, як уникнути ескалації на Близькому Сході — Axios.

Переговори за участю головного радника президента Байдена з питань Близького Сходу Брета Макгерка і виконувача обов'язків посла США в Ірані Абрама Пейлі стали першим раундом дискусій між США та Іраном з січня, коли аналогічні переговори також відбулися в Омані.

США вважають, що Іран має великий вплив на своїх маріонеток у регіоні. До них відносяться "Хезболла" в Лівані, проіранські ополченці в Сирії та Іраку, які здійснювали напади на американські війська, а також хусити в Ємені, які досі нападають на кораблі в Червоному морі.

Макгерк і Пейлі прибули до Оману у вівторок і зустрілися з оманськими посередниками, повідомили джерела видання.

Джерела повідомили, що переговори були зосереджені на з'ясуванні наслідків дій Ірану і його проксі-сил в регіоні, а також на обговоренні занепокоєння США щодо статусу іранської ядерної програми.

Кілька іранських чиновників натякнули в останні тижні на можливість того, що Іран рухається в напрямку виробництва ядерної зброї.

Водночас, представник Державного департаменту США Ведант Пател додав, що США не вірять, що верховний лідер Ірану прийняв рішення "відновити програму озброєння, яку, на нашу думку, Іран призупинив або зупинив наприкінці 2003 року".

Білий дім і Державний департамент відмовилися коментувати переговори в Омані.

Джерело: https://t.me/znua_live/148903

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