Последствия непогоды. Сколько людей травмировалось из-за гололеда, и удалось ли коммунальщикам справиться со снегом в городе?

Три сотни единиц спецтехники и 400 рабочих за сутки расчистили более 6000 километров дорожного покрытия в области.

В облгосадминистрации говорят, из-за снегопада аварийных отключений водо-, газо-, теплообеспечения или электроснабжения на Харьковщине не было.

В городе же на дороги тоже высыпали значительное количество соли и песчано-солевой смеси, впрочем, горожане все равно жалуются: на внутридомовых дорожках песок есть не везде, ходить иногда очень скользко.

Но больше всего хлопот, говорит Валерий, приносит снежная каша на пешеходных переходах.

Валерий

Було частічно посипано, не кругом ще. Ну, я рано, я десь в 7 часов вийшов. Де я був - посипано. По крайней мере, от Конного ринка всі дорожки. Ну, де прочищено, де не вспіли почистити - посипали піском.

Татьяна, местная жительница

Кое-где посыпано, кое-где - нет. Ну, можно и завалиться.

Надежда, местная жительница

От парка Горького к Сумскому ринку, то есть не по улице Сумкой, а вот с правой стороны именно четко попадаете на Сумской рынок - мертвая зона. Она не чистится ни при какой власти, там что-то страшное. Это раз - и полностью мертвая зона вот у нас, получается, по Тарасовской. Тут не приведено в порядок совсем, абсолютно. Ничего никогда не чистится и просто ужасно. Мой муж даже иногда говорит - ни в коем случае не иди здесь, потому что я два раза упал, чуть голову не разбил.

Из-за падения на покрытых льдом дорожках к медикам за сутки обратились десятки горожан, говорит директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, а какое количество людей, которые получили ушибы и не нуждались в экстренной помощи врачей, трудно даже представить.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

В принципі жодної холодової травми за добу не було минулу. З приводу ожеледиці травм - всього 29 звернень, з них 27 шпиталізували. Тож абсолютно стабільна статистика.

А в некоторых районах области бригадам скорой помощи из-за снежных заносов пришлось пешком преодолевать до двух километров пути, чтобы добраться на вызов.

В городе же таких сложных ситуаций с доездом транспорта патрульные не фиксировали, говорят, сразу сообщали дорожникам, где были проблемные для проезда участки, и просили чтобы там привели все в порядок.

Но все равно количество аварий из-за непогоды несколько выросло, говорит пресс-секретарь харьковских патрульных Дмитрий Гайдук, поэтому правоохранители призывают водителей быть более осмотрительными на дорогах в период непогоды, и без крайней необходимости вообще не выезжать на собственном автомобиле.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Хар. обл.

Досить сильно просимо не ставити транспортні засоби поблизу узбіч, на виїзді з прилеглих територій для того, щоб снігоприбиральна техніка мала змогу розчистити вулично-шляхову мережу у Харкові. В негоду дотримуватись безпечної швидкості руху, безпечної дистанції, оскільки вона зрозуміло буде більшою ніж в літній час.

Синоптики же сообщают, что в ближайшие выходные в Харькове ударят сильные морозы, по их прогнозам, столбик термометра опустится до отметки в -27 градусов.





Агентство Телевидения Новости