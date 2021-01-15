Дело ДТП с участием экс-прокурора: что в суде рассказали свидетели

Авария на Салтовском шоссе произошла в октябре 2017 года. Столкнулись БМВ и Славута. Погибли два человека - водитель Славуты и пассажир. За рулем БМВ был Максим Марченко. По данным следствия, сразу после аварии снял номера с авто и покинул место ДТП. Его задержали, взяли под стражу, но впоследствии Марченко вышел под залог.

Дело в суд передали в мае 18-го, приговора еще нет. На очередном заседании допросили свидетелей. Среди них - Владислав Шередега, оперуполномоченный Московского отдела полиции, который в тот день проезжал мимо. Рассказывает, остановился и вместе с другими водителями пытался вытащить травмированных из "Славуты". Но сделать это без помощи спасателей было невозможно. Владислав говорит, водитель БМВ был пьян, сначала ушел с места аварий, затем вернулся в сторону машины, и его окружили люди, оказавшиеся рядом.

Владислав Шередега, свидетель:

По его состоянию было видно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Запах, координация движений. Его попросили оставаться на месте, но он продолжал движение, после чего люди его обступили, чтобы он был на месте. но на замечания не реагировал. Пытался дальше продолжить свое движение.

Маским Марченко отрицает, что был пьян. Кроме того, уверяет, что полицейский Шередега незаконно надел на него наручники и жалуется, что его били.

Максим Марченко, обвиняемый:

Я находился в наручниках, которые он одевал. И которые установлены другими материалами дела. Есть заключение экспертизы. - Свідок говорив, що у вас були ознаки алкогольного спяніння, це так? - Нет, єто не так. Как он может такое утверждать? Медик? Или что?

Хотя другой свидетель по делу, харьковчанин Виктор Ковриженко, подчеркивает - не видел, чтобы Марченко били, только придерживали, чтобы он не мог покинуть место аварии. А падал, говорит свидетель, потому что едва стоял на ногах.

Виктор Ковриженко, свидетель:

В руках у него был этот номер 0007. Я ребятам крикнул: "а что за товарищ бегает с номерами?" И, оказалось, что он снял номер и хотел скрыться с этим номером. Они его доправили просто отсюда туда. Он уронил туфель, я этот туфель ему отнес. В каком состоянии был? Ну, ровно в таком, что с трудом передвигался.

Представитель потерпевших и его клиенты - родственники погибших - уверены, что своими словами о наручники и избиения Марченко пытается давить на суд и свидетелей. Требуют у суда назначить заседания ежедневно, ведь за более чем 3 года после смертельного ДТП, решения нет. В октябре 2020-го четвертый судья по делу заявил о самоотводе и дело начал рассматривать пятый. За это время, отмечают, истекли сроки привлечения по одной из статей, которые инкриминировали Марченко. Речь идет о статье "Оставление в опасности"

Евгений Самойлов, адвокат потерпевших:

Уже судебные заседания дотянулись до той точки, что привлечение к уголовной ответственности обвиняемого Марченко по части 1 статье 135 прошли сроки. И куда уже дальше затягивать, мы не знаем. Потерпевшие на каждом судебном заседении просят суд рассматривать дело ежедневно.

Анастасия Шатохина, родственница погибших:

Когда были пропущені сроки судьей по 135 статье, по неоказанию помощи моему папе и его брату, судья никак не реагировал. Хотя мы неоднократно подавали ему до того, как выйдут сроки, подавали ходатайство, чтобы рассматривали хотя бы раз в неделю. Мы не пропустили сроки.

Статья "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек", по которой судят Марченко, предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Агентство Телевидения Новости