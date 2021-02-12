В США продан небоскреб Коломойского и Боголюбова: предположительная цена сделки $17 млн

Американская девелоперская компания K&D Group приобрела у холдинга Optima Ventures, который связывают с украинс Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым небоскреб 55 Public Square в Кливленде (США). Об этом сообщает liga со ссылкой на локальное издание Crain'sCleveland.

Цена сделки не названа. Однако указано, что в январе глава K&D Group Дуг Прайс заявлял, что планирует купить небоскреб за $17 млн.

Отмечается, что 22-этажное офисное здание планируют частично переоборудовать. Девять этажей здания должны занять квартиры, а офисы хотят разместить на верхних этажах. При этом здание нуждаются в ремонте.

Выручка от продажи будет храниться на депонировании.

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