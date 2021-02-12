Новые подробности о смерти Антона Логвинова

Весть об исчезновении пятнадцатилетнего Антона Логвинова всколыхнула город, и заставила волонтеров, спасателей и полицию начать прочесывать леса и скверы, заглядывать в подвалы и подниматься на чердаки. Поиски юноши продолжались несколько дней, а 10 февраля тело парня нашли под Алексеевским мостом. Сейчас у следствия существует три версии о смерти юноши. Во-первых, парня мог убить кто-то из знакомых, во-вторых, ему могли укоротить жизнь посторонние лица, а также не исключается вариант, что с юношей мог произойти несчастный случай или он совершил самоубийство. Также следствие не отрицает версии, что тело могли привезти под мост уже после смерти. Во время осмотра на месте было выявлено, что личные вещи Антона остались при нем, а посторонних предметов и следов не было обнаружено. Полиция уже успела опросить родных и знакомых парня, выяснили, что конфликтов в семье не было. В настоящее время открыто уголовное производство.

Сергей Чиж, нач. следственного управления ГУНП в Харьковской области:

Прокурором Харківської області прийнято рішення про визначення підслідності в цей час, коли тривав огляд місця подій, кримінального провадження, яке вже було внесено за частиною 1 статті 115 як умисне вбивство, з додатковою відміткою безвісти зникла особа. Відмітка була прибрана і кримінальне провадження уже мало статус умисне вбивство.

На сегодняшний день уже назначено более десяти экспертиз, которые помогут следствию выяснить, что же на самом деле стало причиной смерти парня. Но известно, что травмы, которые получил Антон характерны при падении с высоты.

Агентство Телевидения Новости