На водителя фуры, которая снесла забор на Гагарина, патрульные составили протокол

Накануне около 19:00 на проспекте Гагарина, 41, снес разделительный забор и выехал на полосу встречного движения грузовик МАЗ.

В соцсетях было опубликовано видео момента ДТП.

В пресс-службе патрульной полиции прокомментировали: водитель грузового авто не учел дорожной обстановки и допустил наезд на препятствие.

Пострадавших нет. На водителя МАЗ составили протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости