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На водителя фуры, которая снесла забор на Гагарина, патрульные составили протокол
Накануне около 19:00 на проспекте Гагарина, 41, снес разделительный забор и выехал на полосу встречного движения грузовик МАЗ.
В соцсетях было опубликовано видео момента ДТП.
В пресс-службе патрульной полиции прокомментировали: водитель грузового авто не учел дорожной обстановки и допустил наезд на препятствие.
Пострадавших нет. На водителя МАЗ составили протокол по ст.124 КУоАП.
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