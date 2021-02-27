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Швейцарец выиграл 210 миллионов евро в лотерею

Швейцарец выиграл 210 миллионов евро в лотерею

Гражданин Швейцарии выиграл рекордную сумму в лотерею Euromillions, сообщил телеканал BFM.

Он сорвал джекпот в 210 миллионов евро вечером в пятницу 26 февраля, чем доказал, что шанс 1 к 139 миллионам можно не упустить. Именно так специалисты оценивали вероятность выигрыша.

Предыдущий рекорд Euromillions поставлен сравнительно недавно – 11 декабря прошлого года. Тогда игрок из Франции выиграл 200 миллионов евро.

Агентство Телевидения Новости

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