Экономика Украины затормозила: НБУ назвал причины

В июне 2021 года Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) вырос на 1,7% г/г. Это значительно ниже, чем в мае (4,1%) и апреле (18,3%), когда он рос на фоне обвала прошлого года.

Об этом сообщается в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль 2021 года.

Как отмечается в обзоре, в июне рост ИПБО ожидаемо замедлился, в частности, под влиянием исчерпания статистического эффекта базы сравнения.

Дополнительно в сельском хозяйстве углубился спад (до 1,3% г/г) из-за более позднего старта сбора урожая.

Рост промышленности притормозил (до 1,1% г/г) вследствие спада в пищевой промышленности и энергетике. В частности, продолжало сокращаться производство масла из-за низкого прошлогоднего урожая и ослабления внешнего спроса на него, табачных изделий - из-за снижения спроса на традиционные табачные изделия, напитков - по причине более прохладной погоды. Последний фактор, вероятно, сказался и на углублении спада в энергетике, отметили в НБУ.

В то же время, по данным НБУ, экономическую активность и в дальнейшем поддерживали потребительский спрос (рост розничной торговли и пассажирооборота остался высоким), благоприятная внешняя конъюнктура (в частности для металлургии), увеличение бюджетного финансирования инфраструктурных проектов (строительство выросло на 21,0% г/г).

Сохранялись признаки оживления инвестиционного спроса, в частности высокими темпами росли отдельные виды машиностроения. Рост в металлургии и строительстве поддержал грузооборот, отмечается в обзоре.

По данным НБУ, всего за январь-июнь ИПБО вырос на 0,9%. За аналогичный период прошлого года индекс упал на 7,3%.

Напомним, в июле НБУ сохранил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса. Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,8%.

Агентство Телевидения Новости