Как изменится курс доллара в Украине: прогноз аналитика

Курс доллара в Украине опустится ниже 26,50 гривен.

Об этом в комментарии рассказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

По его словам, за минувшую неделю курс доллара к гривне показывал нейтральную динамику, торгуются в узком диапазоне 26,92-26,77

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,92 до 26,77 гривен. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26,93/26,94 до 26,78/26,77 грн.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,80/27,00 до 26,75/26,90. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

"Нейтральная динамика на валютном рынке обусловлена отсутствием важных новостных катализаторов и началом августа, на который пропадает низкая деловая активность", - сообщил он.

Доллар на межбанке закрепился ниже 27,00 гривен. Это показывает отсутствие спроса на "дешевый доллар", что в ближайшее время позволит курсу спускаться ниже к 26,50, отметил Пархоменко.

Агентство Телевидения Новости