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Чтобы избежать столкновения со слонами: в Китае эвакуировали более 150 тысяч людей

Чтобы избежать столкновения со слонами: в Китае эвакуировали более 150 тысяч людей

Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая эвакуировали более 150 тыс. местных жителей, чтобы избежать их столкновения с прославившимся стадом мигрирующих диких азиатских слонов. Об этом сообщает Синьхуа.

Стадо из 14 диких азиатских слонов приближается к традиционному месту их обитания после затянувшегося скитания, которое длилось около 17 месяцев с тех пор, как стадо диких азиатских слонов покинуло свою первоначальную среду обитания в заповеднике Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции Юньнань.

Чтобы вернуть стадо слонов в их родную среду обитания, в общей сложности было задействовано более 25 тыс. полицейских и работников, а также большое количество транспортных средств и дронов. Во время миграции слонам было предоставлено около 180 тонн корма.

Сами слоны находятся в хорошем состоянии.

Отмечается, что дикие азиатские слоны, которые являются одним из уникальных видов в тропических лесах, находятся под государственной охраной первой категории в Китае. Благодаря активным усилиям по защите окружающей среды и дикой природы число популяции данного вида животных в стране выросло до 300 особей. В Китае они в основном обитают на территории пров. Юньнань.

Агентство Телевидения Новости

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