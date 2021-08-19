В Люботинской громаде появится новый завод для изготовления оборудования для лифтов

Вместо разрушенного Дома культуры в запущенном состоянии - новый современный завод. На Харьковщине, в поселке Травневое, продолжаются работы по обустройству нового предприятия, на базе которого создадут завод для изготовления оборудования для лифтов. После аукциона по приватизации в июне прошлого года здесь стартовали работы.

Михаил Харнам, заместитель председателя Харьковской ОГА

То, что я увидел на фото, то какой объект был, а судя по стоимости - был в аварийном состоянии. То, что мы увидели на сегодня - лучше не может быть, хочется только поблагодарить людей

Помещение будущего завода имеет площадь примерно 2500 квадратных метров и обеспечит более 700 рабочих мест для жителей Люботина.

Анатолий Кандауров, новый владелец объекта

Я искал давно такое помещение, чтоб был зал огромный – 400-500 м, для того чтоб установить оборудование и станки. Практически тема мне очень знакома, коллектив у меня есть, все направления я знаю, как сделать. Я сам с Люботина родом. Я хотел что-то на своей родине сделать

Этот объект приватизировали во время второго аукциона за 120 000 гривен, рассказывает начальник регионального отделения Фонда государственного имущества Дмитрий Беспалов.

Дмитрий Беспалов, начальник регионального отделения Фонда государственного имущества

Порядка 40 відсотків - це привабливі, 60 - в різному стані. Це об’єкт буде приватизований у рік-півтора. Багато об’єктів оренди. У Харківській області 1200 діючих договорів оренди, і тисяча об’єктів, які можуть бути орендовані у найближчий час

В общем, объекты помогает находить областная государственная администрация, но инициировать процедуру приватизации может и каждый украинец. Средства от приватизации, по словам Беспалова, идут в государственный бюджет, но в сентябре будут рассматривать законопроект, которым предлагается 10% от приватизации оставлять в местных общинах.

Агентство Телевидения Новости