На Рівненщині зіткнулися бензовоз, автобус та легковик: 16 загиблих

Летальна автопригода за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика сталася сьогодні, 3 травня, близько 19:20 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Ситне Дубенського району.

Внаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися. За попередньою інформацією, загинули 16 осіб, повідомляє пресслужба Нацполіції України.

Наразі відомо про шістьох травмованих. На місце події виїхав начальник поліції області Олексій Камишанський, працює слідчо-оперативна група ГУНП, поліцейські відділення № (м. Радивилів) та Дубенського районного відділу.

Рух автодорогою «Київ-Чоп» на цій ділянці перекрито повністю.

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