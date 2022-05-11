На Харківщині рашисти з літака розстріляли трактор у полі

Під час роботи в полі на Харківщині, прямо у трактор влучила ракета, випущена з російського літака. 26 річний тракторист із чисельними опіками та пораненнями ніг доставлений у лікарню. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ НП в Харківській області Сергій Болвінов.

Йдеться про ранковий випадок у Новому Мерчику.

Слідчими поліції району, разом з прокурором проведено огляд місця події. Зареєстровано кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Доречі, дуже корелюється із сьогоднішніми словами спікера госдупи рф, про те що США намагаються вчинити голодомор в Україні. Як завжди, рашистські заяви або зовсім не мають сенсу, або мають абсолютно зворотнє значення, додав Болвінов.

Агентство Телевидения Новости