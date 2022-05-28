УПЦ МП оголосив демарш патріарху Кирилу. Чи можливо воз’єднання україньких православних церков?

Собор Української православної церкви Московського патріархату заявив, що не згоден із предстоятелем власної церкви патріархом Кирилом у питанні війни Росії з Україною. Про це йдеться у рішенні Собору УПЦ МП:

Виражаємо незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні”.

Крім того, у рішенні Собору йдеться, що УПЦ буде діяти як самостійна церква.

“Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність”.

Які зміни прийнято, поки не оголошено, проте про від’єднання УПЦ від Руської православної церкви в заяві не йдеться.

Серед таких рішень зокрема на Соборі піднімалось питання самостійного мироваріння, обговорювався дозвіл єпархіям самостійно вирішувати питання власного життя в умовах війни, якщо погодження з Синодом неможливе. Також Собор розмірковує про створення закордонних парафій для українських біженців.

Митрополит Ніжинський та Прилуцький УПЦ МП Климент (Вечеря) сказав у коментарі LIGA.net, що УПЦ МП “незалежна та самостійна у своєму устрої” з 1990 року, а ухвалені сьогодні на соборі зміни до статуту передбачають непоминання голови РПЦ Кирила та “не підпорядкованість будь-яким рішенням РПЦ стосовно УПЦ”. Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря вважає, що УПЦ залишається в юрисдикції Московського патріархату.

Кореспондентка LIGA.net запитала митрополита Климента, чи правда, що собор прибрав зі статуту УПЦ все, що пов’язує її з МП.

Він відповів: “УПЦ є проукраїнською. Тому рішення, ухвалені на Соборі, є абсолютно логічними. Незалежною та самостійною у своєму устрої УПЦ є ще з 1990 року. Проте деякі деструктивні сили в Україні наполегливо не бажають цього розуміти, наклеюватимуть нашій Церкві різноманітні ярлики. Сьогодні ще раз наголошувалося, що УПЦ є тією справжньою Українською Церквою, яка духовно оберігала наш український народ ще до здобуття Україною своєї незалежності”.

На запитання, що на практиці передбачають зміни до статуту, Климент сказав: “Непоминання патріарха, самостійність в ухваленні всіх організаційних рішень, не підпорядкованість будь-яким рішенням РПЦ щодо УПЦ”.

Євстратій Зоря оцінив підсумки собору УПЦ МП словами митрополита Епіфанія: “з великої хмари – малий дощ”.

Він вважає, що у постанові собору “висловлювання щодо російської агресії максимально м’які та округлі”, відсутня оцінка ідеології “руського міра” як основи агресії.

Зоря звертає увагу, що собор не засудив, а “висловив незгоду” з позицією Кирила щодо війни, нічого не сказано про розрив зв’язків із ним.

“Зачистка Статуту” – це те саме, що відсутність слів “Московський Патріархат” в офіційній назві: спроба приховати те, що “УПЦ” залишається в юрисдикції Московського Патріархату”, – написав Зоря.

За його словами, слова про “незалежність та самостійність” – винахід ще 1990 року “для прикриття залежності та несамостійності”. “Є автокефалія та автономія. Собор жодного слова не сказав про автокефалію – навіть про теоретичне бажання її досягнення”, – зазначив Зоря.

“Мироваріння та діаспора – чисто “тролінг ПЦУ”. Ані одне, ані інше ніяк не визначає статусу незалежності. У Лаврі варили миро за часів Київської Митрополії до 1686 р. і навіть у синодальну епоху РПЦ – але ні тоді, ні тоді це не було ознакою незалежності”, – написав Зоря.

Він наголосив, що затвердження на соборі УПЦ МП усіх рішень з 2011 року означає і затвердження того рішення, де сказано про розрив із Вселенським Патріархатом.

Щодо діалогу з ПЦУ Зоря вважає, що своїми умовами такого діалогу собор УПЦ МП “відкинув пропозицію Архієрейського Собору ПЦУ щодо діалогу без попередніх умов”.

Агентство Телевидения Новости