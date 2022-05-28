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28.05.2022 16:56
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УПЦ МП оголосив демарш патріарху Кирилу. Чи можливо воз’єднання україньких православних церков?

УПЦ МП оголосив демарш патріарху Кирилу. Чи можливо воз’єднання україньких православних церков?

Собор Української православної церкви Московського патріархату заявив, що не згоден із предстоятелем власної церкви патріархом Кирилом у питанні війни Росії з Україною. Про це йдеться у рішенні Собору УПЦ МП:

Виражаємо незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні”.

Крім того, у рішенні Собору йдеться, що УПЦ буде діяти як самостійна церква.

 “Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність”.

Які зміни прийнято, поки не оголошено, проте про від’єднання УПЦ від Руської православної церкви в заяві не йдеться.

Серед таких рішень зокрема на Соборі піднімалось питання самостійного мироваріння, обговорювався дозвіл єпархіям самостійно вирішувати питання власного життя в умовах війни, якщо погодження з Синодом неможливе. Також Собор розмірковує про створення закордонних парафій для українських біженців. 

Митрополит Ніжинський та Прилуцький УПЦ МП Климент (Вечеря) сказав у коментарі LIGA.net, що УПЦ МП “незалежна та самостійна у своєму устрої” з 1990 року, а ухвалені сьогодні на соборі зміни до статуту передбачають непоминання голови РПЦ Кирила та “не підпорядкованість будь-яким рішенням РПЦ стосовно УПЦ”. Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря вважає, що УПЦ залишається в юрисдикції Московського патріархату.

Кореспондентка LIGA.net запитала митрополита Климента, чи правда, що собор прибрав зі статуту УПЦ все, що пов’язує її з МП.

Він відповів: “УПЦ є проукраїнською. Тому рішення, ухвалені на Соборі, є абсолютно логічними. Незалежною та самостійною у своєму устрої УПЦ є ще з 1990 року. Проте деякі деструктивні сили в Україні наполегливо не бажають цього розуміти, наклеюватимуть нашій Церкві різноманітні ярлики. Сьогодні ще раз наголошувалося, що УПЦ є тією справжньою Українською Церквою, яка духовно оберігала наш український народ ще до здобуття Україною своєї незалежності”.

На запитання, що на практиці передбачають зміни до статуту, Климент сказав: “Непоминання патріарха, самостійність в ухваленні всіх організаційних рішень, не підпорядкованість будь-яким рішенням РПЦ щодо УПЦ”.

Євстратій Зоря оцінив підсумки собору УПЦ МП словами митрополита Епіфанія: “з великої хмари – малий дощ”.

Він вважає, що у постанові собору “висловлювання щодо російської агресії максимально м’які та округлі”, відсутня оцінка ідеології “руського міра” як основи агресії.

Зоря звертає увагу, що собор не засудив, а “висловив незгоду” з позицією Кирила щодо війни, нічого не сказано про розрив зв’язків із ним.

“Зачистка Статуту” – це те саме, що відсутність слів “Московський Патріархат” в офіційній назві: спроба приховати те, що “УПЦ” залишається в юрисдикції Московського Патріархату”, – написав Зоря.

За його словами, слова про “незалежність та самостійність” – винахід ще 1990 року “для прикриття залежності та несамостійності”. “Є автокефалія та автономія. Собор жодного слова не сказав про автокефалію – навіть про теоретичне бажання її досягнення”, – зазначив Зоря.

“Мироваріння та діаспора – чисто “тролінг ПЦУ”. Ані одне, ані інше ніяк не визначає статусу незалежності. У Лаврі варили миро за часів Київської Митрополії до 1686 р. і навіть у синодальну епоху РПЦ – але ні тоді, ні тоді це не було ознакою незалежності”, – написав Зоря.

Він наголосив, що затвердження на соборі УПЦ МП усіх рішень з 2011 року означає і затвердження того рішення, де сказано про розрив із Вселенським Патріархатом.

Щодо діалогу з ПЦУ Зоря вважає, що своїми умовами такого діалогу собор УПЦ МП “відкинув пропозицію Архієрейського Собору ПЦУ щодо діалогу без попередніх умов”.

Агентство Телевидения Новости

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