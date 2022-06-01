Щоб завадити ЗСУ наступати, окупанти обстрілюють райони Руських Тишків, Золочева та Дергачів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 1 червня. 98 доба війни.

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.

На Харківському напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні зайнятих рубежів та стримуванні просування наших військ. З метою зниження наступального потенціалу наших військ ворог здійснює вогневе ураження позицій Сил оборони зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Руські Тишки, Золочів та Дергачі.

На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші підрозділи в районах населених пунктів Святогірськ та Рідне. Вів наступ у напрямку Довгенького та Дібрівного, зазнав втрат та відійшов.

На Донецькому напрямку противник завдавав авіаційних ударів силами оперативно-тактичної авіації у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків та армійської авіації – неподалік населених пунктів Роти, Покровське та Новоселівка.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, має частковий успіх, встановив контроль над східною частиною міста.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости